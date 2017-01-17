Только Харькове закрылись уже более 12 тысяч «спящих» ФОП

Ежедневно в регистрационную палату обращается до 500 человек

Харьковчане, которые хотят закрыть свое ЧП, продолжают штурмовать Управление департамента регистрации. Ежедневно под зданием по адресу Московский проспект, 96А выстраивается огромная очередь. При этом собираться люди начинают задолго до открытия – с 4-5 часов утра. А вот заявления у них принимают только до обеда. Заявители негодуют, на место уже неоднократно вызывали патрульную полицию. В Харьковском городском совете констатируют: управление работает в авральном режиме, справиться с обрушившейся нагрузкой крайне сложно. «В день обслуживается до 500 человек. Это и заявления, которые поданы лично, и присланные по почте. Перед Новым годом был небывалый ажиотаж, мы надеялись, что в январе активность станет меньшей, но этого не произошло», - рассказал корреспонденту «Харьков. Комментарии» директор департамента регистрации Харьковского горсовета Олег Дробот.

Чиновник подтверждает, что возникали конфликтные ситуации, когда пришлось вызывать правоохранителей. При этом делают это как заявители, так и сотрудники управления. Принимать заявления до окончания рабочего дня в регистрационной палате не могут – их просто не успеют обработать в течение дня, как этого требует закон.

Только по предварительным подсчетам, уже закрылись более 12 тысяч частных предприятий. Олег Дробот отмечает, что несмотря на то, что услугу предоставляют и нотариусы, харьковчане обращаются в управление. «Эта услуга бесплатная, как у нас, так и государственного нотариуса. Но, как показала практика, люди жалуются, что нотариусы требуют деньги, потому у нас такая нагрузка. Едут и жители районов области», - говорит Дробот.

«Харьков. Комментарии» уже сообщали, что нотариусы за свои услуги требуют от 500 до 900 грн, а некоторые и вовсе – 2 тыс. грн.

Напомним, согласно принятому 6 декабря законопроекту, предприниматели с 1 января 2017 года обязаны платить единый социальный взнос в размере 2200 грн в квартал, даже если не получают доход от своей деятельности. Слухи о том, что будет отсрочена дата, с которой начнут взыматься взносы, ничем не подтверждаются. Для этого необходимо вносить изменения в закон, а информации об этом нет, предупреждает предпринимателей Олег Дробот. Потому за январь незакрывшиеся «спящие» ФОП заплатят уже около 700 грн.

Фото: vk.com/h_kharkov