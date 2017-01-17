Министерство инфраструктуры передало Одесский порт винницким

Сегодня приказом министра инфраструктуры Украины В. Омеляна по представлению и.о. Начальника «АМПУ» Райвис Вецкаганса отстранён от занимаемой должности руководитель Одесского филиала «АМПУ» М. Соколов на время проведения аудита. Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала «АМПУ» назначен Александр Зубик, который до этого занимал пост заместителя и. о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт». Напомним, что И.о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт» является винничанин И. Ткачук , который до этого в течение почти года был и.о. начальника «Укрпочты», откуда ушёл после проведения конкурса. А. Зубик при Ткачуке на «Укрпочте» руководил Киевской дирекцией «Укрпочты"
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