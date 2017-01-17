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общество

Украинских врачей проверят на профпригодность

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Проверять докторов будет новая структура с широкими полномочиями

Для допуска к врачебной практике медики должны будут пройти сертификацию

Медицинская реформа, которую власти твердо намерены провести в Украине уже в 2017 году, приобретает все более причудливые формы. В частности, сейчас профильный парламентский комитет по вопросам здравоохранения продвигает идею сертификации докторов, пишет URB.ua.

В Верховной Раде появился законопроект №5617-1 «О врачебном самоуправлении» главы этого комитета Ольги Богомолец, в котором прописан механизм сертификации медиков и допуска их к врачебной практике.

В документе, в частности, предусмотрено создание Украинского врачебного общества, которое будет разрабатывать квалификационные требования к докторам и фармацевтам, и согласовывать выдачу им сертификатов. Без последних медики и фармацевты не смогут заниматься профессиональной деятельностью.

В пояснительной записке указано, что появление новой структуры и передача ей функций контроля качества подготовки докторов должны обеспечить повышение качества медицинских услуг в Украине.

Следует отметить, что законопроект Ольги Богомолец – альтернативный. Основной, под номером 5617, в конце прошлого года зарегистрировал заместитель Богомолец, экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

Причем содержание обоих законопроектов почти идентичное, с тем лишь отличием, что в версии от Богомолец права Врачебного общества еще более широкие: оно может заключать договоры с лечебными учреждениями, в том числе иностранными, вести активную международную деятельность и пр.

Между тем ни в основном, ни в альтернативном законопроекте не прописан механизм контроля самого Врачебного общества, что в условиях украинской действительности чревато созданием новых коррупционных схем.

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Теги: Богомолец, врач, доктор, реформа, сертификация

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