МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

В ночь на 19 января в небе можно будет рассмотреть астероид

0

Астероид Веста имеет очень яркую поверхность

Астероид Веста - единственный в Солнечной системе, который можно увидеть невооруженным глазом

Гигантский астероид Веста можно будет увидеть в небе невооруженным глазом в ночь на 19 января. Любопытно, что это единсвенный в Солнечной системе астероид, которы возможно рассмотреть без использования специальной техники. Его поверхность является очень яркой.  Об этом пишет earthsky.org.

Космическое тело  из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером будет находиться на 229 миллионов километров от Земли. Астероид открыли в 1807 году и дали ему имя древнеримской богини дома и домашнего очага Весты. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что появилось видео сгоревшего над Архангельской областью метеорита.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: астероид, космос, Солнечная система

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Марсоход Curiosity обнаружил еще один метеорит

Марсоход Curiosity обнаружил еще один метеорит

"> Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

"> Как будут выглядеть люди через 100 лет, рассказали ученые

Как будут выглядеть люди через 100 лет, рассказали ученые

"> Над Японией заметили НЛО (ВИДЕО)

Над Японией заметили НЛО (ВИДЕО)

Загрузка...
Швейцарія дасть Україні 100 мільйонів доларів
16003018_926575890810137_7856607924084496538_nШвейцарська Конфедерація до кінця січня цього року надасть Україні 100 млн доларів фінансової допомоги, спрямованої на підтримку нашої країни. Про це Президент
Поліграфічний комбінат «Україна» передали Мінекономіки
BYN_8038Цілісний майновий комплекс поліграфічного комбінату «Україна» з виготовлення цінних паперів  Кабінет міністрів передав до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Про

Последние новости

12:44

Евросоюз выдвинул Киеву новое требование

12:41

Полномочия проигравшего выборы президента Гамбии продлили

12:28

Гаджеты помогут рынку смарт-часов вырасти

12:22

В Украине объявлено штормовое предупреждение, видимость сократится до 200-500 м

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Где можно освятить воду на Крещение

Где можно освятить воду на Крещение »

Донбасс

Молодежь Мариуполя необычно поздравила украинцев с Днем Соборности (ВИДЕО)

Молодежь Мариуполя необычно поздравила украинцев с Днем Соборности (ВИДЕО) »

Запорожье

Дом с проститутками-извращенками накрыли в Запорожье (ФОТО)

Дом с проститутками-извращенками накрыли в Запорожье (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.