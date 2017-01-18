В ночь на 19 января в небе можно будет рассмотреть астероид

Астероид Веста - единственный в Солнечной системе, который можно увидеть невооруженным глазом

Гигантский астероид Веста можно будет увидеть в небе невооруженным глазом в ночь на 19 января. Любопытно, что это единсвенный в Солнечной системе астероид, которы возможно рассмотреть без использования специальной техники. Его поверхность является очень яркой. Об этом пишет earthsky.org.

Космическое тело из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером будет находиться на 229 миллионов километров от Земли. Астероид открыли в 1807 году и дали ему имя древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

Ранее «Комментарии" писали о том, что появилось видео сгоревшего над Архангельской областью метеорита.