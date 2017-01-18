Сегодня православные празднуют Крещенский Сочельник

Перед Крещением Господним, которое православные отмечают 19 января, христиане восточного обряда празднуют Вечер Крещения, (Крещенский Сочельник или Голодная кутья).

Не разрешается сегодня ничего кушать до освящения воды, именно по этой причине второе название этого дня Голодная кутья.

Сегодня первый постный день после Рождества

Сегодня на стол ставятся только постные блюда, и голодная кутья, также узвар, вареники с капустой, блины на масле, фасоль, все моченое, закваски и т.д.

Во всех храмам сегодня вечером проводят праздничное богослужение и великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двор, дом.

Эта вода называется Великой агиасмой, что в переводе с греческого значит «святыня», или просто крещенской водой.

Как сообщали «Комментарии», после крещенских морозов в Украину придет потепление.

Напомним, накануне Крещения спасатели напомнили, что окунаться в полынье можно не более 10 секунд.