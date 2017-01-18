Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину

Он подчеркнул, что так называемая республика взяла вектор к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир»

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева.

«Луганская народная республика состоялась! На сегодняшний день это самостоятельное и независимое государство. Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!» – говорится в заявлении руководителя ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Плотницкий подчеркнул, что ради «свободы, независимости и процветания Луганского края» погибли многие бойцы ЛНР.

Глава ЛНР подчеркнул, что республика взяла вектор к возврату «в родной дом – Россию, Русский мир».

«Сейчас, пребывая с рабочим визитом в Крыму, как никогда чувствуется, что мы едины, что мы русские, какой бы национальности на самом деле и были», – заявил Плотницкий.

Он подчеркнул, что возврат Крыма в Россию является первым и пока что единственным прецедентом воссоединения самого разделенного народа в мире. «Но жители Донбасса также выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года», – заявил глава так называемой ЛНР.

Плотницкий поблагодарил от имени всех жителей ЛНР российский народ «за постоянно оказываемую помощь и поддержку, за сотрудничество и партнерство на всех уровнях».