В четырех областях критический уровень аварийности на дорогах

По состоянию на сегодняшний день критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

«Сегодня, 19 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что достаточно высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в пяти областях Украины: Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Херсонский.

По информации Нацполиции, прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли двое граждан, травмированы - 54.