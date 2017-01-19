В четырех областях критический уровень аварийности на дорогах

По состоянию на сегодняшний день критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
«Сегодня, 19 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что достаточно высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в пяти областях Украины: Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Херсонский.
По информации Нацполиции, прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли двое граждан, травмированы - 54.
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