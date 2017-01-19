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общество

Без коррупции в закупках дизтоплива УЗ смогла бы закупить 700 новых полувагонов

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Коррупционная составляющая мешает развитию жд

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли

Об этом говорится в статье бизнес-портал UAprom «Рука руку моет: почему УЗ потеряла полмиллиарда прибыли».

В том случае, если бы УЗ проводила закупку дизельного топлива по рыночной цене, ее чистая прибыль в 2016 году составила бы в 2,7 раза больше, и на эти средства компания могла бы приобрести дополнительно 700 полувагонов, а также исключить ситуацию в которой предприятия страны потеряли в продажах и экспорте из-за недостатка подвижного состава.

Ситуация с закупками топлива не меняется и в нынешнем году. Так, филиал «Центр обеспечения производства» УЗ заключил 5 контрактов с одним из нефтетрейдеров на закупку 65 тысяч тонн дизтоплива, переплатив при этом на 46 млн гривен больше рыночных котировок и несмотря даже на то, что торги проводились через электронную систему ProZorro. 

Кроме того, в прошлом году железнодорожная монополия аналогично поступила с уже заключенным контрактом с малоизвестным ООО «Трейд Коммодити».

Как сообщали «Комментарии», 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

 Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.

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Теги: вагоны, дизельное топливо, закупки, коррупция, прибыль, Укрзализниця, балчун, премии, тарифы на перевозки

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