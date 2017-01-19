Львовский мусор отправят на экспорт

Спрессованные в брикеты и завернутые в целлофан отходы будут вывозить за границу

В случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности в Польшу сообщает Укринформ.

Об этом заявил журналистам городской голова Львова Андрей Садовый.

«В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах», – отметил мэр.

По его словам, если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу: «Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки».