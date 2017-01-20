Сессию Верховной Рады Парубий закрыл досрочно

Народные избранники разошлись до 7 февраля, не приняв сегодня ни одного решения

Проходившую в полупустом зале пятую сессию 8 созыва Верховной Рады спикер Андрей парубий закрыл через полтора часа после ее начала. Депутату разошлись до 7 февраля, не приняв никаких решений.

Работа народных депутатов ограничилась принятием поздравлений от Парубия с Днем Соборности Украины, поздравлением с днем рождения премьерминистра Владимира Гройсмана. Затем первый вице-премьер-министр Степан Кубив рассказал об итогах развития национальной экономики в 2016 году и перспективах на 2017 год. После него выступил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, ответил на несколько вопросов и спикер Верховной Рады объявил сессию закрытой.

Любопытно, что 19 января заседание Верховной Рады также было досрочно закрыто из-за недостаточного количества народных депутатов в зале.

Ранее «Комментарии" писали о решении депутатов о том, что работать на Крещение грешно.