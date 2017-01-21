Украина весной возобновит строительство «Стены» с Россией

На территории Харьковской области этой весной будет возобновлено строительство «Стены» вдоль российско-украинской границы, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА

«Соответствующее строительство сейчас приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирование. Но в государственном бюджете на 2017 год заложено 200 млн грн на продолжение строительства. В случае поступления ассигнований на счета Государственной погранслужбы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок восстановления строительства апрель-май 2017 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

Как сообщали «Комментарии», из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» - возведение забора на границе с Россией.

Напомним, военная прокуратура подозревает пограничников, ГП «Черниговский облавтодор» и ООО «Укрспецстрой» в нанесении ущерба государству при строительстве укреплений на границе с Россией на сумму 1,56 млн. грн.

Напомним, в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк презентовал проект укрепления границы Украины с Россией под названием «Стена». Сразу же на эти работы правительство выделило 335 млн. грн. Позже проект был переименован в «Европейский вал», а его прогнозная смета выросла до 4 млрд. грн. Этого августа стало известно, что Национальное бюро расследований Украины работает над уголовным производством в отношении хищений средств на строительстве «Стены».