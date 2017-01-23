Следком РФ открыл дела на россиян за связь с «Правым сектором»

Под следствие попали пять граждан России. Установлено, что один из них - заместитель командира одного из структурных подразделений «Правого сектора»

Против пяти граждан России, которых подозревают в причастности к деятельности «Правого сектора», Следственный комитет РФ открыл уголовное дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

В ходе следственно-оперативных мероприятий российские правоохранители получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности «Правого сектора», который запрещен в РФ.

«На основании этих данных возбуждены уголовные дела в отношении пятерых граждан России: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)», - говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что все пятеро россиян «поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма». Подследственные в разное время посещали Украину, где якобы вступили в ряды «Правого сектора».

По информации Следкома РФ, Чудинов - заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев – боец подразделения.

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