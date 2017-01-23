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Красный Крест займется индикацией трупов на Донбассе

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Красный Крест поможет идентифицировать погибших

Делегация Международного Комитета Красного Креста в Украине присоединится к идентификации останков погибших на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Организация будет оказывать также психологическую помощь родственникам погибших.

По словам начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, зафиксированы случаи, когда родственники отказываются признавать результаты ДНК-экспертиз.

В свою очередь представители Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине сказали, что готовы присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих в формате, который будет принят представителями соответствующих ведомств.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: АТО, война, Донбас, погибшие

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