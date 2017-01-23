В Украине назвали самые популярные имена для новорожденных

Бесспорными лидерами в 2016 году были имена Анна и Максим
Анна и Максим стали самыми популярными именами в Украине, которыми чаще всего называли новорожденных в прошлом году. Об этом Багнету стало известно из сообщения Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.
Так, кроме названных имен, популярными для девочек стали Анастасия, Мария, София, Ева, Злата, Виктория, Дарья, Вероника, Соломия и Александра, а для мальчиков – Александр, Дмитрий, Андрей, Владислав, Денис, Иван, Дмитрий, Даниил, Михаил, Артем.
Реже прошлом году девочек называли Наталья, Яна, Алина, Милана, Лилия, мальчиков – Богдан, Ярослав, Илья, Егор, Назар, Матвей.
Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для малышей. Например, в Днепропетровской области это Альбина, Василиса, Элина, Николь; в Закарпатской – Доминика; Киевская – Арсений; Львовская – Юстина, Демьян; Полтавская – Гордей; Тернопольская – Марианна; Харьковская – Лиана, Камилла, Платон.
В Киеве в прошлом году девочек называли Мария, София, Анна, Анастасия, Злата, Полина, Кира, Ева, Екатерина, а мальчиков – Артем, Иван, Александр, Максим, Тимофей, Матвей, Михаил, Дмитрий и Андрей.
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Теги: имена, малыши, новорожденные
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