В Украине назвали самые популярные имена для новорожденных

Бесспорными лидерами в 2016 году были имена Анна и Максим

Анна и Максим стали самыми популярными именами в Украине, которыми чаще всего называли новорожденных в прошлом году. Об этом Багнету стало известно из сообщения Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.

Так, кроме названных имен, популярными для девочек стали Анастасия, Мария, София, Ева, Злата, Виктория, Дарья, Вероника, Соломия и Александра, а для мальчиков – Александр, Дмитрий, Андрей, Владислав, Денис, Иван, Дмитрий, Даниил, Михаил, Артем.

Реже прошлом году девочек называли Наталья, Яна, Алина, Милана, Лилия, мальчиков – Богдан, Ярослав, Илья, Егор, Назар, Матвей.

Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для малышей. Например, в Днепропетровской области это Альбина, Василиса, Элина, Николь; в Закарпатской – Доминика; Киевская – Арсений; Львовская – Юстина, Демьян; Полтавская – Гордей; Тернопольская – Марианна; Харьковская – Лиана, Камилла, Платон.

В Киеве в прошлом году девочек называли Мария, София, Анна, Анастасия, Злата, Полина, Кира, Ева, Екатерина, а мальчиков – Артем, Иван, Александр, Максим, Тимофей, Матвей, Михаил, Дмитрий и Андрей.