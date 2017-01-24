Краевед заявил об украинских корнях зятя Трампа

По версии краеведа, прадед Джареда Кушнера по материнской линии выехал в США из Подгайцов

Предположение о наличии украинских корней у зятя нового президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера высказал краевед из города Подгайцы Степан Колодницкий. Об этом сообщает ВВС.

Краевед апеллирует к документам, которые свидетельствуют, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауеров, откуда вроде бы родом прадед господина Кушнера по материнской линии.

Если следовать этой версии, то после эмиграции в Соединенные Штаты Давид Штадтмауер встретил там свою жену. Она, в свою очередь, выехала с территории современной Беларуси. А про свои белорусские корни вспоминал сам Джаред Кушнер.

В начале ХХ века в Подгайцах была многочисленная еврейская община. Однако большинство ее представителей эмигрировали в Израиль, США и других стран

Любопытно, что в самих Подгайцах уту новость воспринимают как просто интересный факт.

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