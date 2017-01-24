Владельца сети «Обжора» оставили под арестом из-за поддержки терроризма

Суд оставил под арестом владельца сети «Обжора» по делу о финансировании «ДНР»

Апелляционный суд г. Киева оставил под арестом владельца и руководителя торговой сети «Обжора», которая осуществляла деятельность на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Фамилия подозреваемого в реестре не указана, однако отмечается, что это «владелец и руководитель ООО «Леотекс Групп» (торговая сеть «Обжора»)».

«Органом досудебного расследования ОСОБА_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что ОСОБА_2 будучи владельцем и руководителем ООО «Леотекс Групп» (торговая сеть «Обжора»), которая осуществляет торговую деятельность на территории террористической организации «ДНР» и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирования, в августе 2015 уплатила в «Республиканском банке «ДНР» денежные средства в сумме 108000 российских рублей (54000 грн.) за уплату лицензии на алкоголь», - сказано в решении суда.

В данный момент следственным отделом Главного управления СБ Украины в г.Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №22016130000000061 от 01.03.2016 г., по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.

Напомним, владельца сети «Обжора» задержали в декабре прошлого года, позже Печерский районный суд принял решение о его аресте сроком на 60 суток – до 19 февраля нынешнего года.

Адвокат задержанного Павел Батура оспорил это решение суда, однако Апелляционный суд Киева оставил решение без изменений.

В решении Печерского районного суда сообщается, что после захвата самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» в 2014 году части Донецкой области, владелец сети «Обжора» по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения террористической организации зарегистрировал ООО «Леотекс Групп».

По информации так называемого «Министерства экономического развития Донецкой народной республики», ООО «Леотекс Групп» на территории, где проводится АТО, осуществляет реализацию продукции в торговой сети «Обжора».

Досудебное расследование установило, что владелец ООО «Леотекс Групп» посредством электронной почты и мобильной связи контролирует деятельность супермаркетов «Обжора» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также, через доверенных лиц согласовывает выплаты заработной платы и прочих обязательных платежей.

По информации следователя, в электронных файлах компьютера подозреваемого содержалась информация о доходности российского товара по ООО «Леотекс Групп», а также сведения по налогообложению и взаиморасчетах.

Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной «Донецкой народной республики». «В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении спецслужбы. Возможным задержанным представителем «Обжоры» по делу о финансировании терроризма может быть главный бухгалтер сети Елена Муртазина.

Как сообщали «Комментарии», СМИ называют владельцем сети «Обжора» депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.