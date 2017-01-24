МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Владельца сети «Обжора» оставили под арестом из-за поддержки терроризма

0

Владельца сети «Обжора» обвиняют в финансировании терроризма

Суд оставил под арестом владельца сети «Обжора» по делу о финансировании «ДНР»  

Апелляционный суд г. Киева оставил под арестом владельца и руководителя торговой сети «Обжора», которая осуществляла деятельность на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений

Фамилия подозреваемого в реестре не указана, однако отмечается, что это «владелец и руководитель ООО «Леотекс Групп» (торговая сеть «Обжора»)». 

«Органом досудебного расследования ОСОБА_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что ОСОБА_2 будучи владельцем и руководителем ООО «Леотекс Групп» (торговая сеть «Обжора»), которая осуществляет торговую деятельность на территории террористической организации «ДНР» и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирования, в августе 2015 уплатила в «Республиканском банке «ДНР» денежные средства в сумме 108000 российских рублей (54000 грн.) за уплату лицензии на алкоголь», - сказано в решении суда.

В данный момент следственным отделом Главного управления СБ Украины в г.Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №22016130000000061 от 01.03.2016 г., по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.

Напомним, владельца сети «Обжора» задержали в декабре прошлого года, позже Печерский районный суд принял решение о его аресте сроком на 60 суток – до 19 февраля нынешнего года. 

Адвокат задержанного Павел Батура оспорил это решение суда, однако Апелляционный суд Киева оставил решение без изменений.

В решении Печерского районного суда сообщается, что после захвата самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» в 2014 году части Донецкой области, владелец сети «Обжора» по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения террористической организации зарегистрировал ООО «Леотекс Групп».  

По информации так называемого «Министерства экономического развития Донецкой народной республики», ООО «Леотекс Групп» на территории, где проводится АТО, осуществляет реализацию продукции в торговой сети «Обжора». 

Досудебное расследование установило, что владелец ООО «Леотекс Групп» посредством электронной почты и мобильной связи контролирует деятельность супермаркетов «Обжора» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также, через доверенных лиц согласовывает выплаты заработной платы и прочих обязательных платежей.

По информации следователя, в электронных файлах компьютера подозреваемого содержалась информация о доходности российского товара по ООО «Леотекс Групп», а также сведения по налогообложению и взаиморасчетах. 

Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной «Донецкой народной республики». «В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении спецслужбы. Возможным задержанным представителем «Обжоры» по делу о финансировании терроризма может быть главный бухгалтер сети Елена Муртазина. 

Как сообщали «Комментарии», СМИ называют владельцем сети «Обжора» депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: решение суда, супермаркет Обжора, финансирование терроризма

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»

Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»

"> На Донбассе супермаркеты Соболева в 2014 году первыми вывесили флаги ДНР

На Донбассе супермаркеты Соболева в 2014 году первыми вывесили флаги ДНР

"> Вячеслав Соболев проговорился, что контролирует сеть «Обжора»

Вячеслав Соболев проговорился, что контролирует сеть «Обжора»

"> «Обжораликс» для Вячеслава Соболева

«Обжораликс» для Вячеслава Соболева

Загрузка...
Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві правоохоронців, відпустили з СІЗО під заставу
138049Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві двох правоохоронців в травні 2015 року, звільнили з Лук’янівського СІЗО після внесення застави, – про це сьогодні
Ярош: СБУ перевірить Пінчука та його скандальну статтю про Крим та Донбас
Viktor-PinchukСлужба безпеки України перевірить скандальну статтю Віктора Пінчука, в якій він пропонує здати Крим в обмін на Донбас, – про це сьогодні

Последние новости

19:07

В 2016 году в Украине погибли 16 зацеперов

19:04

Украина примет ЧЕ по боксу

18:56

Выборы в 40 объединенных общинах пройдут 30 апреля

18:36

Активисты досрочно разблокировали все въезды в столицу

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация »

Одесса

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля »

Донбасс

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.