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общество

Новинский в ПАСЕ раскритиковал ситуации в церковной и языковой сферах

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Политики своими действиями раскалывают мир в стране

 Вадим Новинский считает, что к религии и языковому вопросу нужно относиться крайне аккуратно

Члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу. Об этом заявил народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский.

По словам Новинского, в докладе идет речь о попытке нынешней власти вмешаться в церковные вопросы, а именно, поставить Украинскую православную церковь вне закона. Он отметил, что это касается давления на священнослужителей, и внесения законопроектов, дискриминирующих УПЦ.

Нардеп напомнил, что только за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а также священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. В частности, он отметил, что шесть священнослужителей были убиты, а дела об их убийстве не были расследованы должным образом.

«Все это происходит под прикрытием якобы патриотических лозунгов, и в результате, это может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до религиозной войны», - сказал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что представители «Оппозиционного блока» в ПАСЕ также намерены обратить внимание своих коллег на назревающий в Украине раскол по языковому вопросу.

«Инициатива некоторых депутатов относительно изменения в языковой сфере вызывает недоумение, вместо того, чтобы искать компромиссы и преодолеть назревающий раскол в обществе, политики еще больше раскалывают Украину», - отметил Новинский.

По его словам, как показывает история, любое вторжение в гуманитарную сферу всегда заканчивается тяжелейшим последствиям.

Вадим Новинский считает, что к религии и языковому вопросу, нужно подходить крайне аккуратно, и всячески оберегать хрупкий межконфессиональный и языковой мир в стране.

Ранее «Комментарии» писали о том, что депутаты разработали законопроект № 5670 который предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку. Авторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов.

Согласно законопроекту предлагается ввести уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к украинскому языку, которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет. 

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Источник: «Комментарии»,

Теги: Вадим Новинский, Оппозиционный блок, ПАСЕ, религия, УПЦ, языковой вопрос, язык

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