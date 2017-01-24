Венгрия вступилась за своих соотечественников в Украине

Будапешт пожалуется в ЕС, если закон «О государственном языке» будет принят

Евросоюз отреагирует, если в Украине будет принят новый закон о языке. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС», – подчеркнул глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, значение этого вопроса выходит «далеко за рамки Украины».

«Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты – в том числе в отношении Украины», – отметил он.

Напомним, что в Украине, в основном в Закарпатской области, проживает более 150 тыс. этнических венгров.

Как сообщалось ранее, 19 января в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О государственном языке». Его авторами являются 33 народных депутата из разных фракций. Законопроектом предусматривается использование украинского языка в обязательном порядке абсолютно во всех сферах жизни.