Раритетный календарь за 1917 год покорил соцсети (ФОТО)

В этом году можно пользоваться календарем столетней давности

Российский архитектор, редактор Александр Ложкин опубликовал календарь столетней давности, которым можно пользоваться в этом году.

“А вы знаете, что в 2017 году можно пользоваться календарем на 1917 год? Совпадение? Не думаю!», - написал он на своей странице в Facebook.

Календарь 2017 года совпадает с тем, который был ровно сто лет назад, но по новому стилю.

По словам Ложкина разница между юлианским и григорианским календарями составляла в 1917 году 13 дней, а пользоваться им нельзя потому, что юлианский календарь 1917 года совпал с григорианским 2017 года.