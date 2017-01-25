Американцы представили кроссовки с вшитыми носками

Американский дизайнер Александр Вонг разработал кроссовок adidas Originals Boost без шнурков, но с вшитыми в них носками.
Модель кроссовок напоминает обувь вместе с носками, которые доходят до щиколотки. Новая разработка дизайнера выполнена в белом цвете, когда они будут в продаже не сообщается.
Как сообщали «Комментарии», в Германии придумали нижнее белье из плотного материала, которое нельзя порвать и с трудом можно разрезать, оно оснащено сигнализацией и кодовым замком.
Чтобы снять белье, нужно ввести код, а если кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел.
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Теги: дизайнер, кроссовки, носки, технологии
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