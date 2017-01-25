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общество

Непонятно, куда делись 3 млрд. грн. от повышения тарифов «Укрзализныци», - Омелян

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Укрзализныця

Повышения тарифов «Укрзализныци» в прошлом году не принесло ожидаемых результатов.  

Об этом в среду на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Выход в «плюс» «УЗ» по результатам 2016 года обусловлен простой цифрой. Это не реформаторские достижения. Это увеличение тарифов на 15%, которое сгенерировало для компании 3,8 млрд. грн. На фоне того, что в 2015 году был убыток 600 млн., в 2016 вышли в плюс 300 млн., непонятно, куда делись 3 млрд.», - заявил министр.

При этом Омелян отметил, что в 2016 году, когда тарифы были подняты на 15%, объем грузоперевозок снизился на 30%.

Министр также обратил внимание на закупки предприятия, которые сложно объяснить.

«Для меня было странным размещение заказа «УЗ» на Дарницкий завод на 3 млрд грн., когда у предприятия есть свои собственные три завода, на которых оно может изготавливать вагоны, просто закупив металл и колесные пары. Ничего этого не сделано. Вместо этого мы заказываем у частного сектора», - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что только в судебных тяжбах предприятие в 2016 году потеряло 2 млрд. грн., а потери от использования различных схем на предприятии составили 1 млрд. грн.

Критике подверглась и международная деятельность «Укрзализныци».

«Из-за бессмысленных действий «УЗ» потеряла кредит KFW на 60 млн. евро. Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями», - заявил Омелян.

Напомним, Владимир Омелян не в первый раз критикует главу «УЗ» Войцеха Балчуна. По его словам, прибыль в 300 млн. – это скромная прибыль для такого крупного предприятия. Для сравнения с доходы за 2016 год аэропорта «Борисполь» - 1,5 млрд грн.

Министр неоднократно выступал против повышения тарифов «Укрзализныцей». Также Омелян признался, что с самого начала был против назначения Войцеха Балчуна главой «УЗ».

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Теги: балчун, омелян, тарифы на перевозки, Укрзализныця, жд тарифы, коррупция

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