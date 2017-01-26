ПАСЕ озаботилась коррупцией в Украине

В тексте принятой резолюции содержится обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией в Украине и отсутствие конкретных результатов

Резолюцию по функционированию демократических институтов в Украине приняли большинством голосов в ПАСЕ. В тексте документа содержится обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией в Украине и отсутствие конкретных результатов.

«Признавая, что ряд реформ связаны с минским процессом, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в осуществлении минских соглашений не должно служить оправданием для замедления существенных реформ, направленных на консолидацию демократии в стране», — отмечается в резолюции.

Ассамблея в резолюции выразила «озабоченность в связи с проблемами в области прав человека, связанных с законом о люстрации». Поэтому ПАСЕ призвала Верховную раду «безотлагательно принять поправки к этому закону, подготовленные в сотрудничестве с Венецианской комиссией для решения этих проблем».

«Широко распространенная коррупция в Украине остается одним из основных поводов для беспокойства. Длительное отсутствие существенного и конкретного прогресса в этой области, особенно с точки зрения уголовного преследования и суда, может уменьшить последствия программы амбициозных реформ властей и в долгосрочной перспективе может подорвать доверие общественности к политической и судебной системам», — говорится в тексте резолюции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ПАСЕ может заставить Украину провести выборы на оккупированных территориях.