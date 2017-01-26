Упавшие на станции «Каменка» зерновозы задерживают 10 поездов

Вагоны-зерновозы самопроизвольно покатились, сошли с рельсов и при падении повредили контактные опоры

Произошедшее сегодня утром на станции «Каменка» Одесской железной дороги ЧП стало причиной задержки десяти поездов.

Сайт «Укрзализници» сообщает о том, что с подъездного пути ООО Каменский элеватор сошли вагоны- зерновозы. Это произошло около 4:00 утра. Семь пустых и три нагруженных зерновоза самопроизвольно сдвинулись с места. В результате семь вагонов сошли с рельсов и при падении повредили контактные опоры.

По состоянию на 8 утра следующие через станцию поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Известно о задержках таких поезов: №110 Львов – Херсон, №120 Львов – Кривой Рог, №732 Киев – Запорожье, №776 Киев – Харьков, №70 Львов – Мариуполь, №11 Новоалексеевка – Киев, № 137 Одесса – Львов, № 73 Кривой Рог – Москва, №739 Кривой рог – Киев, №733 Запорожье – Киев.

Ориентировочное время задержки поездов - до 3 часов.

На станции «Каменка» продолжают ликвидировать последствия аварии.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Гройсман пообещал отдать «Укрзализныцю» правительству.