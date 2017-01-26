Министр МВД обещал отчитаться по расследованию убийства Шеремета

Аваков сообщил, что только он владеет данными о результатах расследования

О ходе расследования дела по убийству журналиста Павла Шеремета на следующей неделе расскажут на брифинге. В нем будет участвовать министр внутренних дел Арсен Аваков и руководители следственной группы. Об этом сам Аваков написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы журналистов.

«Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием до обнародования фактов и выводов из этого расследования», - написал в соцсети Арсен Аваков.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Геращенко узрел «руку Кремля» в убийстве Шеремета.