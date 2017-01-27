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общество

Александр Вилкул объяснил, почему нет необходимости повышать тарифы на ж/д перевозоки

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Нардеп считает, что нет необходимости увеличивать тариф на перевозки «Укрзализныци»

По мнению нардепа Вилкула, повышение тарифов на перевозки «Укрзализныци» спровоцирует снижение конкурентоспособности украинских предприятий и волну сокращений персонала

К серьезным последствиям в виде снижения конкурентноспособности отечественных предприятий и волны сокращения персонала могут привести планы «Укрзализныци» поднять на 25% стоимость грузовых перевозок.  Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Вилкул. По его мнению, скандал вокруг переподчинения «Укрзализныци» от Министерства инфраструктуры напрямую Кабмину спровоцировани специально, чтобы отвлечьт общество от повышения тарифов на перевозки.

«Эти скандалы отвлекают от самого главного – повышения цен на билеты для пассажиров на треть в течение года и повышения на 25% стоимости грузовых перевозок. Более 30 тыс. работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения «Укрзализныцей» тарифов на перевозку грузов», - написал в соцсети Александр Вилкул.

Также народный депутат высказался и о том, что руководство государственного монополиста уже успело дискредитировать себя.

«Люди уже открыто называют поляка «капризным шоуменом» и «ширмой». О коррупции на «Укрзализныце» говорят все. И что ее перевод из подчинения Министерству инфраструктуры под Кабмин проходит с нарушением процедуры. В какой еще стране министерство угрожает подать в суд на Кабмин?» - написал депутат.

Также Александр Вилкул пояснил, почему нет необходимости увеличивать тарифы на на ж/д перевозки.

«По оценкам экспертов, в самой «Укрзализныце» достаточно ресурсов для экономии средств, надо лишь побороть коррупцию внутри УЗ», - подвел итог народный депутат.

Ранее "Комментарии" писали о том, что "Укрзализныця» оставит без работы 30 тысяч украинцев.

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Теги: Вилкул, железнодорожные перевозки, рост, тариф, Укрзализниця

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