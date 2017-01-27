В аропортах «Борисполь» и «Киев» задержаны подозрительные россияне

При прохождении пограничного контроля у шести прибывших из России молодых людей нашли одинаковые суммы денег в одинаковых конвертах

Шесть возможных военных Российской Федерации задержаны вчера сотрудниками СБУ в в аэропортах «Борисполь» и «Киев». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Вчера в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили 6 граждан России. Среди них находились возможные военные Российской Федерации и лица, имеющие связи с незаконными вооруженными формированиями и причастные к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере. Все россияне пытались попасть в Украину», - сказано в нем.

Как выяснилось, при дополнительном контроле у каждого из шести россиян обнаружили одинаковую сумму средств - 100 000 рублей РФ в одинаковых конвертах.

У некоторых из задержанных совпадала дата выдачи паспортов.

«Во время общения ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных людей», - сообщает Госпогранслужба.

У одного из россиян правоохранители обнаружили военный билет, жетон российской армии и маскировочный халат.

Также Госпогранслужба сообщает о том, что некоторые из задержанных могут быть причастными к преступной группировке, связанной с мошенническими действиями в банковской сфере.

Гражданам России отказано в пересечении государственной границы.

Еще один подозрительный россиянин, прилетевший рейсом из Минска, был задержан в аэропорту «Киев». При пограничном контроле правоохранители установили, что мужчина контактирует с представителями боевиков, воюющими на востоке Украины. В его телефоне были найдены соответствующие контакты.

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