Человеческую кожу напечатали на 3D-принтере (ВИДЕО)

В Испании представили 3D-принтер для печати человеческой кожи
Испанские ученые разработали биопринтер для трехмерной печати, который сможет воспроизводить кожу человека
Для печати коже в принете используются инжекторы с биологическими компонентами и биочернила.
Процесс печати контролирует компьютер, кожа печатается слоями. Биочернила содержат плазму, первичные фибробласты и кератиноциты (клетки эпителиальной ткани) человека, которые были получены с помощью биопсии.
Напечатанная кожа на 100% повторяет структуру своего природного аналога.
Новая кожа пригодится в медицине и трансплантологии для пересадки и разработки имплантатов. Она поможет пациентам с глубокими и обширными ожогами быстрее восстановиться, улучшит состояние и позволит избежать дополнительного травмирования при пересадке собственной кожи.
Для печати требуется небольшое количество биоматериала от пациента. Также искусственная кожа сможет заменить животных в тестах косметики, медицинских и фармацевтических препаратов или химикатов.
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Источник: «hi-Tech»,
Теги: 3D-принтер, кожа, наука, печать
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