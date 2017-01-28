Человеческую кожу напечатали на 3D-принтере (ВИДЕО)

В Испании представили 3D-принтер для печати человеческой кожи

Испанские ученые разработали биопринтер для трехмерной печати, который сможет воспроизводить кожу человека

Для печати коже в принете используются инжекторы с биологическими компонентами и биочернила.

Процесс печати контролирует компьютер, кожа печатается слоями. Биочернила содержат плазму, первичные фибробласты и кератиноциты (клетки эпителиальной ткани) человека, которые были получены с помощью биопсии.

Напечатанная кожа на 100% повторяет структуру своего природного аналога.

Новая кожа пригодится в медицине и трансплантологии для пересадки и разработки имплантатов. Она поможет пациентам с глубокими и обширными ожогами быстрее восстановиться, улучшит состояние и позволит избежать дополнительного травмирования при пересадке собственной кожи.

Для печати требуется небольшое количество биоматериала от пациента. Также искусственная кожа сможет заменить животных в тестах косметики, медицинских и фармацевтических препаратов или химикатов.