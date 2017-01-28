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общество

Умер известный белорусский певец

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После продолжительной болезни скончался Александр Тиханович

В Минске скончался народный артист Беларуси, участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович

Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram.

«Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто в течение его удивительного жизненного пути был рядом. Спасибо всем, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год», - написала Анастасия Тиханович.

Напомним, Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы», много лет популярного на территории бывшего СССР. В ансамбле играл на бас-гитаре, трубе, исполнял вокальные партии. В 1986 году Тиханович был вынужден расстаться с «Верасами», а в 1987 попал в только что организованный Государственный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга. В 1988 вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Впоследствии он был преобразован в продюсерский центр, через который пролегал путь на большую сцену многих молодых белорусских исполнителей. Кроме того Тиханович снимался в кино. В частности, он сыграл главную роль в мелодраме «Яблоко Луны» (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.

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Источник: «УНИАН»,

Теги: Белорусь, певец, смерть

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