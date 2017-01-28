Завтра в Украине будет туман и гололед

Спасатели предупреждают, что будут не очень благоприятные условия

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

«На дорогах страны гололедица, ночью и утром в западной части туман, видимость 200-500 метров», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в результате непогоды (снегопады, порывы ветра, гололедица) в десяти областях Украины зафиксировано критическое состояние аварийности на дорогах.

За прошлые сутки зафиксирован критический уровень аварийности в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях.