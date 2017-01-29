Волонтеров Евровидения не пустят на шоу бесплатно

Волонтеры будут работать на определенной локации, имея доступ только к своему рабочему месту

В Украине активно продолжается набор волонтеров на международный песенный конкурс Евровидение-2017. Только за первый день подачи анкет в конкурсном отборе зарегистрировалось порядка 1500 человек, передают Українські новини.

Еврофаны думают, что волонтерами смогут попасть на шоу абсолютно бесплатно, но это не так. Чем волонтеры будут заниматься на Евровидении-2017, рассказал вице-президент официального фан-клуба конкурса OGAE Ukraine Валентин Панченко.

По его словам, волонтеры будут работать на определенной локации, соответственно имея доступ только к своему рабочему месту.

«Если ты работаешь на территории арены, у тебя есть свое рабочее место, которое ты не должен покидать. И оно точно не в самом зале, где до прямого эфира проводят репетиции. Те, кто будут работать в пресс-центре с журналистами, смогут так же как и они, смотреть все репетиции на телеэкране», – рассказал Валентин.

«На самом шоу будут работать только профессионалы. Волонтеров в зале не будет ни на генеральных репетициях, ни во время прямых эфиров… Если ты желаешь попасть на шоу – покупай билет», – подчеркнул вице-президент OGAE Ukraine.

Может быть и такое, что волонтер будет работать и во время прямого эфира, однако он будет за кулисами и увидеть шоу не сможет даже на экране телевизора.

По словам Панченко, волонтерская работа на Евровидении сложная и считать ее развлечением ни в коем случае нельзя.