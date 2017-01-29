В Киеве переименуют русское искусство

Киевский национальный музей русского искусства станет «Киевской галереей»

В среду, 25 января, на заседании комиссии по вопросам культуры КГГА было принято решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей «Киевская галерея». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала экс-депутат Киевсовета Елена Ескина. По словам Ескиной, члены комиссии проголосовали за проект решения без упоминания фамилии Терещенко в названии. Таким образом музею вернули название, предоставленное советской властью после его конфискации у семьи Терещенко. «Отклонив предложение о переименовании в «Киевский национальный музей» Галерея Терещенко», они проигнорировали и мнение киевлян, которые поддержали это название в результате общественных обсуждений в КГГА в 2015 году, а также тех депутатов VII созыва, которые поддерживали именно это название в процессе рассмотрения соответствующих комиссий», – написала она.

Ранее сотрудники Киевского национального музея русского искусства выступили против инициативы Киевского городского совета относительно переименования учреждения и удаления из его названия слов «русское искусство».

Напомним, Киевский национальный музей русского искусства был открыт 12 ноября 1922 года. В его коллекцию входят образцы древнерусской иконописи XIII–XVII веков, произведения Айвазовского, Перова, Шишкина, Репина, Васнецова, Врубеля и многих других художников и скульпторов, относящихся к русской художественной школе.