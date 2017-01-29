В Украине запретили популярный антибиотик

Полный заперт введен на Бициллин-5

В Украине ввели полный запрет на антибиотик Бициллин-5, который применяется для лечения инфекций, спровоцированных чувствительными к нему бактериями, в частности острого тонзиллита, скарлатины, раневых инфекций, рожистого воспаления, ревматизма и т.д. Об это сообщают Вести.

Так, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на продажу и использование препарата Бициллин-5 (порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1200000 ЕД + 300000 ЕД) производства российской компании «Синтез». Как известно, запрет введен по причине того, что данный препарат попал на территорию Украины незаконно.

В связи с этим Гослекслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного медикамента немедленно проверить его наличие и изъять из оборота для дальнейшей утилизации или уничтожения.