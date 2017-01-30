За сутки в АТО погибли пять украинских военных

По данным пресс-центра АТО, противник тоже понес потери

Об очередном обострении ситуации на Донбассе, в результате которой за последние сутки погибли пять украинских военных и 13 получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в в Facebook.

На Мариупольском направлении, с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» противник выпустили 20 снарядов, в направлении украинских позиций в районе Талаковки. С применением системы «Град П», артиллерии 122-мм, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия, захватчики вели огонь по Водяному. Из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Лебединское. Кроме того, из минометов различных калибров они били по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Красногоровку и Талаковку. По Широкиному огонь вел БТР и БМП противника.

По данным пресс-центра АТО у противника тоже есть потери. На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции. С потерями они были вынуждены отступить. На протяжении дня они продолжали обстреливать из минометов различных калибров Верхнеторецкое, Авдеевку, Опытное, Луганское, Зайцевое и Камянку. По Новгородскому и Пескам вели огонь танки.

На Луганском направлении боевики из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасное и Новозвановку.

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