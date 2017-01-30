Выяснилось, почему перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами

Определенная часть мозга человека отвечает за самые яркие воспоминания и такое испытать могут только здоровые люди
Ученые из медицинского центра Хадасса в Израиле пришли к выводу, что перед смертью вся предыдущая жизнь действительно может пронестись перед глазами умирающего
По результатам исследования, многие люди в той или иной форме сталкивались с подобным феноменом, когда жизнь проскакивала перед глазами.
Ученые считают, что суть этого феномена заключается в повторном проживании важных моментов жизни и в этом задействована та часть мозга, которая отвечает за автобиологические воспоминания. Она начинает отображать фрагменты воспоминаний и может воссоздать всю цепочку памяти.
Также они считают, что этот феномен характерен только для здоровых людей. Он проявляется в стрессовых для организма условиях, когда на физическом и/или психическом уровнях человек чувствует опасность.
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Источник: «Consciousness and Cognition»
Теги: воспоминания, жизнь, смерть, ученые
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