Выяснилось, почему перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами

Определенная часть мозга человека отвечает за самые яркие воспоминания и такое испытать могут только здоровые люди

Ученые из медицинского центра Хадасса в Израиле пришли к выводу, что перед смертью вся предыдущая жизнь действительно может пронестись перед глазами умирающего

По результатам исследования, многие люди в той или иной форме сталкивались с подобным феноменом, когда жизнь проскакивала перед глазами.

Ученые считают, что суть этого феномена заключается в повторном проживании важных моментов жизни и в этом задействована та часть мозга, которая отвечает за автобиологические воспоминания. Она начинает отображать фрагменты воспоминаний и может воссоздать всю цепочку памяти.

Также они считают, что этот феномен характерен только для здоровых людей. Он проявляется в стрессовых для организма условиях, когда на физическом и/или психическом уровнях человек чувствует опасность.