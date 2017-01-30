Из Украины сделали испытательную площадку для военной техники и кибероружия

Украина регулярно подвергалась российским кибератакам, и это стало определенным испытанием для страны

В последние три года Украина превратилась в испытательную площадку российской современной техники, тактики и, в частности, кибернетического оружия. Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров

По его словам, последние кибератаки, которые произошли являются и также и демонстрация силы, в том числе западным странам, странам-членам НАТО, что такие средства имеются в наличии России, она может их применить по потребности где угодно и когда угодно, что любые системы безопасности, которые применяются в энергетической сфере, являются уязвимыми», - подчеркнул Петров.

Он подчеркнул, что кроме кибернетических атак на наши облэнерго, злоумышленник в прошлом году совершили атаки на финансовый сектор, но украинские специалисты смогли своевременно обнаружить и заблокировать их.