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Представлена эмблема и слоган «Евровидения-2017» (ФОТО/ВИДЕО)

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Представлена эмблема и слоган «Евровидения-2017» (ФОТО/ВИДЕО)

Обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса «Евровидение-2017»

Национальное украинское женское украшение намысто стало эмблемой международного песенного конкурса.

В качестве слогана «Евровидения-2017» Киев избрал выражение «Празднуйте многообразие» (Celebrate diversity).

Как сообщали «Комментарии», Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

Напомним, Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. 

В черном списке - около сотни артистов России, которые не раз высказывали свою поддержку оккупации Крыма и Донбасса. В частности, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Розенбаум и др.

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Теги: Евровидение, логотип, слоган, Украина

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