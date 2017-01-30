Блогер написала о бандитизме на киевкой таможне со стороны «Черной сотни»

По данным одесской блогерши, на киевской таможне «черносотенцы» потрошат один за другим контейнеры одних и тех же фирм, требуя за каждый круглую сумму

На Киевской таможне орудуют псевдо-майдановцы, которые безосновательно тормозят грузы одних и тех же фирм, требуя «отступных» за каждый контейнер. Об этом на своей странице в Facebook написала одесская блогерша Олеся Денисенко.

По ее словам, этой проблемой она заинтересовалась после того, как ее друг пожаловался на многочасовые досмотры грузов на Киевской таможне представителями Майданя - «Черной сотней».

«Оказалось, никакого отношения к Майдану эти персонажи не имеют. Это «работают» представители Межведомственного целевого центра (МЦЦ) и мобильные группы для борьбы с коррупцией на таможне. Они же и называют себя пафосно «черная сотня"… Территориально она находится в Фискальной службе на Львовской площади 8, «вход в которую охраняется круче, чем золотой запас Америки», - пишет Олеся Денисенко в соцсети.

Далее блогер повествует о том, что «черносотенцы» с зарплатами от 30 до 50 тысяч гривен на деле занимаются обычным бандитизмом. Олеся Денисенко описала схему работы таких мобильных групп.

«Их руководство определило 4 самые мощные фирмы на таможенном посту. Каждая декларация приносит в бюджет от 250 до 500 тыс гривен. Контейнера идут регулярно, и с помощью мобильных групп их начали нагибать.

Как только декларация заходит в базу таможни, эти перцы ставят ее на свой дополнительный досмотр. Сразу объясню, что груз самый обычный 7 километр из Китая. Обувь, полотенца, шмотки. Никаких брендов, ничего особо дорогого.

Далее на досмотр приезжает первая мобильная группа. Полностью выгружает контейнер. В процессе режут коробки, выворачивают и разрывают мешки, уродуют упаковку. Все сходится. Загружают. Тут же приезжает вторая мобильная группа. Проделывает то же самое, аргументируя это тем, что они проверяют не только таможенников, но и первую мобильную группу. После второй группы приезжает... ТРЕТЬЯ!)) И снова полная выгрузка! Контейнера стоят по 3-4 дня», - повествуеь блогер.

Любопытно, что даже, если никаких нарушений не выявляется, это не мешает псевдо-майдановцам вскрывать очередные контейнеры одной и той же фирмы. По данным Олеси Денисенко, «спасти» ситуацию может только круглая сумма, уплаченная за каждый контейнер.

«Цифра уже озвучена. Власов хочет 500 долларов США с каждого контейнера», - делится информацией Денисенко и добавляет, что она сама – бывший таможенный брокер. Вместе с реальным участником АТО, который оказался экс-таможенником, они поехали на такой досмотр и «повеселились от души». В результате контейнеры фирмы быстро отпустили

«На следующие «черную метку» кинули, но ехать отказались. Наши юристы пока позакидывали жалобы. В понедельник снова мы планируем быть в Киеве…», - написала блогер.

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