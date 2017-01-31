Обстрелы боевиков оставили Авдеевку без воды, тепла и электричества

Президент Украины из-за чрезвычайной ситуации в прифронтовой Авдеевке прервал визит в Германию, а прокуратура квалифицировала обстрел города как теракт

Из-за обстрелов со стороны боевиков без воды, электричества и тепла остался город Авдеевка, расположенный под Донецком. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточены фильтровальная станция (Донецкая фильтровальная станция, - прим. ред.) и коксохим (Авдеевский коксохимический завод, - прим. ред.), который обеспечивал теплом Авдеевку. Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения», - написал в соцсети Жебривский.

Также глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook отметил, что в Авдеевке проживает 25 тысяч человек. Город погрузился в темноту, отсутствует тепло и ода, а на улице мороз опустился до 18 градусов. Военно-гражданская администрация м ГСЧС делают все возможное для того, чтобы не допустить катастрофы в городе.

Из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Стало известно, что президент Украины поручил правительству развернуть штабы ГСЧС и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады Авдеевки.

«Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах»,- рассказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Обстрел Авдеевки, осуществленный незаконными вооруженными формированиями 29 января, квалифицирован как теракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее «Комментарии" писали о том, что под Авдеевкой боевики штурмуют позиции ВСУ.