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общество

Россия гарантировала прекращение огня по Авдеевке до 17:00

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Ремонтники уже приступают к восстановлению города

Во время затишья ремонтно-строительные бригады будут восстанавливать город

С 10:00  до 17:00 31 января в Авдеевке прекратятся обстрелы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил  глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.  

«Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК про то, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе», - написал в соцсети Жебривский и добавил, что в Адвеевке ожидают прибытия представителей миссии ОБСЕ.

Также глава Донецкой военно-гражданской администрации написал в соцсети, что в Авдеевке уже осмотрена специалистами пятиэтажка, в которую с утра попал снаряд и ремонтники уже приступают к восстановительным работам.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Авдеевку боевики обстреляли из «Града».

 

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Теги: Авдеевка, восстановление, град, обстрел, снаряд

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