В Харькове сотрудники автомойки на чужой машине врезались в светофор (ФОТО) »

В ДТП никто не пострадал, но 19-летним виновникам придется объясниться с владельцем транспортного средства и следователем полиции

Сегодня, 31 января, в полтретьего ночи, очевидцы сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии на улице Льва Ландау, 136/8. По предварительной информации, водитель Subaru Forester не справился с управлением и врезался в светофор. В ДТП никто не пострадал. Однако патрульные выяснили, что за рулем Subaru был не владелец авто.

«В транспортном средстве находились двое 19-летних парней, которые оказались сотрудниками одной из автомоек города. Граждане оставались на месте. Полицейские установили владельца, связались с ним по телефону. Мужчина сообщил правоохранителям, что накануне вечером оставил свое авто на ночь на автомойке. Собственник срочно прибыл на место ДТП», - рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции.

На водителя, 19-летнего парня, инспекторы составили административный материал по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, которое привело к повреждению транспортных средств).

Также на место вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия.