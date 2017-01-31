Соцсети протролили логотоп «Евровидения-2017» (ФОТО)

Пользователи социальных сетей высмеяли логотип песенного конкурса «Евровидения-2017».

Пользователи пытались понять, что же на самом деле было изображено на логотипе: кто-то предположил, что это круасан, кто-то нашел сходство с прической лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Кому-то логотип напомнил креветку, кому-то стафилококк или браслет Пандора.

Как сообщали «Комментарии», 30 января был обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса «Евровидение-2017». Национальное украинское женское украшение намысто стало эмблемой международного песенного конкурса.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме. Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

Ранее сообщалось о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.

В черном списке - около сотни артистов России, которые не раз высказывали свою поддержку оккупации Крыма и Донбасса. В частности, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Розенбаум и др.