Министр образования Украины назвала приоритеты на 2017 год

Лилия Гриневич назвала 2017 год напряженным из-за подготовки к реформе

Четыре основных приоритета правительства в развитии системы образования в Украине озвучила министр образования Лилия Гриневич во время заседания круглого стола по обсуждению этого вопроса.

«В приоритеты нам надо включить то, что требует немедленного внимания. Если тут нет дошкольного образования, или внешкольного, или образования взрослых – это не значит, что мы не осуществляем шаги в данном направлении. Пока определено четыре основных приоритета – это качественное, современное и доступное общее среднее образование, «Новая украинская школа»; модернизация профессионально-технического образования; обеспечение качества высшего образования и новая система управления и финансирования науки», – отметила Лилия Гриневич.

Также чиновница добавила, что 2017 год будет напряженным в плане подготовки реформы. Предусмотрены наработки новых программ начальной школы, переподготовка 25 тысяч учителей, которые будут брать первый класс уже новой украинской школы. Также ведется разработка новой образовательной платформы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что украинских школьников будут учить приспосабливаться к жизни.