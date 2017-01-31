Из обесточенной шахты им. Засядько на Донбассе вывели часть горняков

На оккупированном Донбассе идет операция по спасению заблокированных под землей шахтеров

Из обесточенной в результате военных действий шахты им. Засядько, которая находится на территории оккупированного Донбасса вывели 92 горняка. Об этом сообщает МЧС так называемой ДНР. Спасательная операция продолжается.

Напомним, сегодня из-за повреждения во время обстрелов линий электропередач шахта была обесточена и заблокированными под землей оказались более 200 шахтеров.

Известно, что шахта им. Засядько — одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине, работает с 1958 года. Ранее на ней произошли несколько крупных аварий. В частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси там погиб 101 шахтер.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Киев против новой блокады оккупированных территорий Донбасса.