Из обесточенной шахты им. Засядько на Донбассе вывели часть горняков

На оккупированном Донбассе идет операция по спасению заблокированных под землей шахтеров
Из обесточенной в результате военных действий шахты им. Засядько, которая находится на территории оккупированного Донбасса вывели 92 горняка. Об этом сообщает МЧС так называемой ДНР. Спасательная операция продолжается.
Напомним, сегодня из-за повреждения во время обстрелов линий электропередач шахта была обесточена и заблокированными под землей оказались более 200 шахтеров.
Известно, что шахта им. Засядько — одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине, работает с 1958 года. Ранее на ней произошли несколько крупных аварий. В частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси там погиб 101 шахтер.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Киев против новой блокады оккупированных территорий Донбасса.
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Теги: авария, Донбасс, шахта им.Засядько, обстрел
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