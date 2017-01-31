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Определена дата выступления Украины на «Евровидении-2017»

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Украина и Россия выступят на «Евровидении-2017» во втором полуфинале

Стала известна очередность участия стран в первом и втором полуфиналах конкурса

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, сразятся Испания, Италия и Великобритания. .

Во втором полуфинале, 11 мая, выступил Украина, вместе с нами за победу будут бороться представители Франции и Германии. 

Кроме того, во вторую часть полуфинала попала Россия вместе с исполнителями из Нидерландов, Македонии, Мальты, Швейцарии, Сербии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Дании. 

Как сообщали «Комментарии», пользователи социальных сетей высмеяли логотип песенного конкурса «Евровидение-2017». Они пытались понять, что же на самом деле было изображено на логотипе: кто-то предположил, что это круасан, кто-то нашел сходство с прической лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Напомним, 30 января был обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса «Евровидение-2017». Национальное украинское женское украшение намысто стало эмблемой международного песенного конкурса.

Как сообщалось ранее, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме. Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

Ранее сообщалось о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в украинской столице «Евровидения-2017» было отменено действие черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. 

В черном списке - около сотни артистов России, которые не раз высказывали свою поддержку оккупации Крыма и Донбасса. В частности, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Александр Розенбаум и др.

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Теги: Евровидение, жеребьевка, Украина, песенный конкурс

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