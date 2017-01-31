За службу в АТО теперь будут платить еще больше

Украинским военным увеличили сумму вознаграждения за службу в зоне АТО

Министр обороны Степан Полторак подписал указ по увеличению вознаграждения украинским военным, которые выполняют боевые задачи в зоне антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства военным, которые держат оборону непосредственно на линии соприкосновения, будет дополнительно выплачиваться вознаграждение в сумме 6000 грн. В других местах дислокации бойцы АТО будут получать по 2400 грн.

Ранее сумма вознаграждения была меньше. Так, военные на первой линии обороны независимо от звания и должности получали ежемесячно 4200 грн, а остальные бойцы по 1200 грн.