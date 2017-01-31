За службу в АТО теперь будут платить еще больше

Украинским военным увеличили сумму вознаграждения за службу в зоне АТО
Министр обороны Степан Полторак подписал указ по увеличению вознаграждения украинским военным, которые выполняют боевые задачи в зоне антитеррористической операции.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По информации ведомства военным, которые держат оборону непосредственно на линии соприкосновения, будет дополнительно выплачиваться вознаграждение в сумме 6000 грн. В других местах дислокации бойцы АТО будут получать по 2400 грн.
Ранее сумма вознаграждения была меньше. Так, военные на первой линии обороны независимо от звания и должности получали ежемесячно 4200 грн, а остальные бойцы по 1200 грн.
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Теги: АТО, военные, война, денежная компенсация
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