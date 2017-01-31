На Херсонщине построят поселки для крымских татар

Турецкие инвесторы, за счет которых будет осуществляться строительство, ждут выделения земли под застройку

В Херсонской области будут строить жилье для вынужденных переселенцев из Крыма. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев во время круглого стола в Геническе в рамках подведения итогов выполнения государственной программы по расселению и обустройству депортированных крымских татар и лиц других национальностей, передает корреспондент УНН.

«Было объявлено турецкой стороной о строительстве тысячи квартир в Украине, большая часть их будет располагаться в Херсонской области. Мы рассматриваем три въезда из Крыма, чтобы расположить там компактные поселки крымских татар. Они будут заполняться теми, кто уже находится на территории Украины, и кто не имеет жилья», – рассказал Шевкиев.

Он отметил, что из Крыма никого в эти поселки специально переселять не будут, потому что Меджлис заинтересован, чтобы крымские татары оставались на полуострове.

«Цель оккупантов, чтобы крымские татары покинули Крым, а наша цель – чтобы они там остались и продолжили борьбу, которая пока не может выражаться в открытой форме. Но все равно народ сопротивляется», – отметил Шевкиев.

Сейчас турецкие инвесторы ждут выделения земли под застройку.