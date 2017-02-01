МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

МИД предупредил украинцев о возможных проблемах при посещении Греции

0

Планировать поездки по Греции необходимо с учетом нынешних протестных акций

Транспортное движение по автомагистралям страны заблокировано из-за акции протеста фермеров

Министерство иностранных дел Украины предупреждает граждан, планирующих поездки в Грецию, о том, что транспортное движение по греческим автомагистралям заблокировано из-за акции протеста фермеров. Об этом говорится в заявлении Департамента консульской службы МИД Украины.

Движение транспорта заблокировано на главных дорогах северной части Греции и пунктах пропуска через границу с соседними странами. Так, перекрыто движение через пункт пропуска «Эвзоны» на греко-македонской границе. В этом направлении открытым остается проезд через пункт пропуска «Дайран». В регионе Серрес зафиксированы попытки заблокировать пункт пропуска «Промохонас» на греко-болгарской границе и перекрыть автодорогу Салоники – Серрес. Периодически ограничивается движение на трассе «Эгнатия» в районе пункта пропуска на греко-албанской границе «Кристаллопиги». Перекрыто движение в обоих направлениях в районе центрального заезда в международный аэропорт Македония в Салониках. Сейчас проезд в аэропорт осуществляется с объездной дороги через старую трассу Салоники – Неа Муданья.

Гражданам Украины рекомендуется быть внимательными во время путешествий в указанные регионы Греции, следить за сообщениями компетентных органов и планировать свои поездки с учетом протестных акций в упомянутых регионах страны.

Фото: ERA/UPG

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Греция, МИД, поездки, протесты, фермеры

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Греция просит безвиз для туристов из Турции, России и Ирана

Греция просит безвиз для туристов из Турции, России и Ирана

"> Грецию накрыли «сибирские» морозы

Грецию накрыли «сибирские» морозы

"> В Греции журналисты оставили радио и телевидение без новостей

В Греции журналисты оставили радио и телевидение без новостей

"> В Греции приостановлены все футбольные матчи

В Греции приостановлены все футбольные матчи

Новини партнерів

ОБСЄ закликала Росію припинити обстріл Авдіївки
1789677 (1)Держави-учасники Постійної ради ОБСЄ звернулися до Росії з вимогою зупинити наступ на позиції українських військових поблизу Авдіївки, та дотримуватися Мінських домовленостей. Нагадаємо,
Російські журналісти потрапили під обстріл в Донецьку
157540Так звані російські журналісти потрапили під обстріл в Донецьку, – про це повідомило «Донецьке агентство новин» (ДАН). Повідомляється, що представники найбільш одіозних

Последние новости

08:51

В Словении продают туры «По следам Меланьи Трамп»

08:50

Apple пропустила срок уплаты 13 миллиардов Ирландии

08:30

Космический грузовик «Прогресс МС-03» упал в Тихий океан

08:20

Чиновник IAAF скрывал допинг-пробы россиян

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Какие решения принимал Гройсман в Авдеевке

Какие решения принимал Гройсман в Авдеевке »

Харьков

Из-за обстрелов Авдеевки в Харькове ожидают наплыв переселенцев

Из-за обстрелов Авдеевки в Харькове ожидают наплыв переселенцев »

Запорожье

Пожар с серьезными последствиями произошел в Запорожской области

Пожар с серьезными последствиями произошел в Запорожской области »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.