МИД предупредил украинцев о возможных проблемах при посещении Греции

Транспортное движение по автомагистралям страны заблокировано из-за акции протеста фермеров

Министерство иностранных дел Украины предупреждает граждан, планирующих поездки в Грецию, о том, что транспортное движение по греческим автомагистралям заблокировано из-за акции протеста фермеров. Об этом говорится в заявлении Департамента консульской службы МИД Украины.

Движение транспорта заблокировано на главных дорогах северной части Греции и пунктах пропуска через границу с соседними странами. Так, перекрыто движение через пункт пропуска «Эвзоны» на греко-македонской границе. В этом направлении открытым остается проезд через пункт пропуска «Дайран». В регионе Серрес зафиксированы попытки заблокировать пункт пропуска «Промохонас» на греко-болгарской границе и перекрыть автодорогу Салоники – Серрес. Периодически ограничивается движение на трассе «Эгнатия» в районе пункта пропуска на греко-албанской границе «Кристаллопиги». Перекрыто движение в обоих направлениях в районе центрального заезда в международный аэропорт Македония в Салониках. Сейчас проезд в аэропорт осуществляется с объездной дороги через старую трассу Салоники – Неа Муданья.

Гражданам Украины рекомендуется быть внимательными во время путешествий в указанные регионы Греции, следить за сообщениями компетентных органов и планировать свои поездки с учетом протестных акций в упомянутых регионах страны.

Фото: ERA/UPG