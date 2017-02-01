ММК имени Ильича останавливает домны

В связи с нехваткой кокса, поставлявшегося с Авдеевского коксохимического завода, на предприятии остановлены две доменные печи и еще две переведены на минимальную загрузку

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК) в связи с нехваткой кокса, поставлявшегося на предприятие с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку, сообщает Новое время.

«АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов. Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко - работают только две доменные печи из четырех», – сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в Facebook.

По его словам, в таких условиях главная задача для ММК – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов.

«Запасов сырья у нас на 2,5 суток - этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах. Поэтому пока держимся и надеемся на улучшение ситуации в Авдеевке в ближайшее время!» – добавил Зинченко.

Напомним, АКХЗ, остановившему работу после обстрелов, пока удается сохранить автономную генерацию электроэнергии и обогрев Авдеевки на коксовом газе.