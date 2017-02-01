Совбез ООН поддержал украинское заявление для прессы по Донбассу

Совет Безопасности выразил серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации на востоке Украины и ее последствий для местного населения и осудил применение оружия, запрещенного Минскими соглашением
Предложенное Украиной заявление для прессы о ситуации на Донбассе принято Советом Безопасности ООН.
Внесенный украинской делегацией проект заявления был поддержан всеми членами Совбеза ООН. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
В заявлении отмечается, что Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации на востоке Украины и ее последствий для местного населения и осуждает применение оружия, запрещенного Минскими соглашением. Также члены Совбеза ООН выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко поручил всей стране помочь Авдеевке.
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Теги: Авдеевка, Донбасс, заявление, обстрел, Совбез ООН
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