По Авдеевке стали меньше стрелять

Об эвакуации из Авдеевки попросили родители 160 детей, в городе до сих пор нет электричества, а за счет теплоэлектроцентрали в квартирах удается поддерживать 15 градусов тепла

Минувшей ночью в Авдеевке уменьшилось количество обстрелов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

«Немного тише по сравнению с прошлой ночью. Таких залпов не было, которые слышали люди, и нам немного удалось поспать. Сейчас ждем «режима тишины». Наши бригады готовы приступить к ремонту...» – рассказал Жебривский и добавил, что несмотря на обострение ситуации, город продолжает работать..

По его словам, сегодня в Святогорск должны доставить эвакуированных из Авдеевки - вчера об эвакуации попросили родители 160 детей.

По сообщению пресс-службы ГСЧС, в Авдеевке до сих пор отсутствует электроснабжение, а теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысячи человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе. В квартирах температура воздуха составляет 15 градусов тепла. А на улице температура воздуха опустилась до 15 градусов мороза.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Совбез ООН поддержал украинское заявление для прессы по Донбассу.